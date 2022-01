Ana Marta Ferreira esteve à conversa com Carolina Patrocínio no programa 'What’s Up! TV', na SIC Mulher, onde falou sobre a série da Opto - 'O Clube' - da qual fez parte na 3.ª temporada.

A artista confessou que foi um grande desafio fazer as cenas de sexo com Lourenço Ortigão, até porque não tinha feito nada do género até então.

"É estranho. Dou-me super bem com o Lourenço e mesmo assim estava a tremer por todos os lados, e ele também. Fiz outras em que [o nervosismo] ajudou à cena... e ficou bem. É muita exposição e já nem é a parte da nudez", notou, realçando que o lado mais difícil são os movimentos corporais.

Leia Também: Filho de Ana Marta Ferreira estreia-se como ator na série 'O Clube'