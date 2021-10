Ana Marta Ferreira integra o elenco da série 'O Clube', da Opto, e viveu um momento muito especial neste projeto. O filho da atriz, Vasco, de cinco anos, participou no formato, e esta foi a sua primeira experiência como ator secundário.

"Guardo um segredo desde há um mês, quando no stories do Instagram disse o que está escrito nas duas imagens abaixo, mas ninguém terá percebido o que acontecia ali. Chegou o momento de revelar porque já não aguento mais. Apresento-vos o Vasco Ferreira Chaves, o meu filho e agora ator Vasquinho", disse no início do mês de outubro no site com o seu nome.

Na série, como na realidade, o pequeno Vasco interpreta Filipe, filho da personagem de Ana Marta Ferreira, que dá vida a Rita Oliveira.

"A alegria não me cabe aqui dentro. Portou-se lindamente na filmagem e no fim, imaginem, até queria repetir, o que pôs todos os presentes a rir. Fiquei deliciada com a sua prestação, percebendo ele que fazia ali algo sério e importante para mim, que foi contracenar com o meu próprio filho tão pequenino. Amo, amo e amo muito o que aconteceu, que ficará registado para sempre", disse. "Serão algumas cenas de ambiente familiar, a partir do 2.º episódio da série 'O Clube' temporada 3", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e voltou a recorrer ao seu site para destacar uma cena com o pequeno Vasquinho. "No 2.º episódio da série 'O Clube T3' e vai aparecer adiante noutros episódios", realçou.

"Tão meiguinho o modo como Filipe fala com a mãe Rita e aqui, acho que nem representou, é exatamente assim que este filhote fala comigo. Derrete completamente o coração e não há palavras suficientes para descrever a sensação", partilhou.

