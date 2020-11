Esta quarta-feira, Cláudio Ramos está de parabéns pelo 47.º aniversário e são várias as manifestações de carinho que tem recebido ao longo do dia. Depois de Maria Botelho Moniz, foi a vez de Ana Marques recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem ao aniversariante.

"Este 'coisinho' faz hoje anos... em mais de uma década de amizade driblou-me com as datas. Uma vezes dizia que tinha nascido a 10 outras vezes a 11... Gosta que lhe dêem os parabéns mas esconde-se no aconchego da família por estes dias.Também não gosta especialmente que o agarrem ou o encham de mimos. Foge de beijinhos e abraços. E as lamechisses vive-as à sua maneira... o que me leva a pensar porque é que neste dia me deixaste dormir no teu ombro", escreveu.

As palavras da apresentadora surgem na legenda de uma imagem que a dupla aparece num momento de carinho.

Ora veja.

Leia Também: Cláudio Ramos está de parabéns e Maria Botelho Moniz deixa-lhe mensagem