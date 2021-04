Em casa de Ana Maria Braga viveu-se um dia muito especial esta terça-feira, 27 de abril. O neto da apresentadora brasileira, Bento, completou mais um ano de vida, data que foi destacada no Instagram da avó 'babada'.

"Aniversário do meu neto Bento, que está tão grande, tão grande que daqui a pouco me passa... Amor tão grande que não cabe no peito", escreveu Ana Maria Braga na legenda de uma fotografia em que aparece junto do menino.

De referir que Bento é filho de Manuela Corano e Pedro Maffeis (filho de Ana Maria com o economista Eduardo de Carvalho).

A apresentadora é ainda avó de Joana, de 10 anos, e Maria, de seis, filhas de Mariana Maffeis (também filha de Ana Maria e Eduardo Carvalho) com o ex-marido, Paschoal Feola. Mariana prepara-se para ser mãe do terceiro filho, fruto da relação com Badarik González.

