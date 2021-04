'Até parece mentira', este foi provavelmente um dos pensamentos que passaram pela cabeça de Ana Maria Braga ao entrar no estúdio e receber a grande surpresa organizada pela equipa.

A apresentadora brasileira completa 72 anos esta quinta-feira, 1 de abril - dia em que se assinala o Dia das Mentiras -, e foi muito acarinhada pelos colegas de trabalho, como destacou no Instagram.

Nas stories, publicou um vídeo onde mostra o preciso momento em que entra no estúdio do 'Mais Você', programa da TV Globo. Ao abrir a porta, a celebridade foi surpreendida com balões e a equipa a cantar os parabéns. Imagens que pode ver na galeria.

Mas não ficou por aqui e destacou também no perfil da mesma rede social as surpresas que foi recebendo ao longo desta emissão especial.

"Um aniversário de longe, mas cheio, muito cheio de carinho. Estou desde manhã a receber telefonemas, surpresas, lembranças, emocionei-me várias vezes... Dá para sentir o amor daqui. Obrigada", pode ler-se numa das partilhas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

