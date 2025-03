Apesar de no Brasil estes dias serem de grande festa com a comemoração do Carnaval, Ana Maria Braga aproveitou para descansar longe de multidões.

A apresentadora brasileira publicou na sua página de Instagram duas imagens em que aparece a fazer praia, num local pouco movimentado, e destacou que "é preciso para de vez em quanto".

"O corpo e a mente pedem, e é quando a gente se permite esse descanso que percebemos o quanto precisávamos. Sentar em silêncio, respirar fundo, olhar o céu sem pressa… É nesses momentos que tudo se ajeita por dentro", acrescentou na mesma partilha.