Ana Hickmann voltou a falar sobre a saúde do marido, que 'venceu' recentemente a batalha contra um cancro no pescoço. Num novo vídeo que a celebridade brasileira publicou na sua página de YouTube, esta segunda-feira, revelou que Alexandre Correa "ainda tem anemia".

Ao falar sobre alimentação, Ana conta que agora tem feito um sumo rico em vitaminas para tentar ajudar o marido.

"Por conta de tudo o que aconteceu com ele, ainda tem um pouco de anemia. Por isso, a nutricionista que o está a acompanhar, e a minha, passaram algumas receitas de sumos para ajudar neste momento", começou por explicar, partilhando com os fãs as referidas receitas.

Veja no vídeo abaixo:

Siga o link

Leia Também: Ana Hickmann e Alexander Correa completaram 23 anos de casamento