Ana Hickmann, de 43 anos, está noiva. Depois de três meses de namoro com Edu Guedes, de 50 anos, o chef pediu a apresentadora em casamento.

O pedido foi feito durante uma viagem do casal a Portugal, na quinta-feira, dia 27 de junho, informação que foi confirmada pela assessoria de imprensa de Ana à revista Quem. Aliás, até foi disponibilizada uma fotografia de ambos com as alianças de noivados. Veja a imagem abaixo.

Sabe-se ainda que Edu Guedes surpreendeu Ana Hickmann num restaurante em Lisboa.

De recordar que Ana Hickmann assumiu a relação com o chef em março, depois de no final de 2023 ter terminado o casamento com Alexandre Correa, que foi acusado de violência doméstica contra a apresentadora. O ex-casal tem um filho em comum.

