Foi há seis anos que Ana Guiomar lançou o projeto 'Mãe já não tenho sopa'. Uma data especial que está a ser celebrada durante este mês de agosto.

Como indica o comunicado enviado às redações, a atriz tem vindo a lançar um diferente giveaway às quartas-feiras no Instagram, iniciativa que vai manter-se até ao final do mês. "E haverá votações das melhores receitas dos últimos seis anos".

De lembrar que o projeto dedicado à culinária - que nasceu em agosto de 2015 - conta com mais de 180 mil seguidores na página oficial de Instagram.

Na rede social, a atriz "partilha todas as semanas várias receitas, para quem sabe cozinhar ou para quem quer aprender: desde entradas, a pratos principais, não esquecendo as sobremesas ou mesmo bebidas. Receitas práticas, saudáveis e simples, com dicas e sugestões, para todas as idades".

O projeto também levou ao lançamento de um livro, 'Mãe, Já Não Tenho Sopa!', com 39 receitas. Mas não ficou por aqui e lançou ainda uma linha de brinquedos com a marca Science For You, uma rubrica nas redes sociais da revista Vogue e, mais recentemente, um motor de busca, em maejanaotenhosopa.com.

