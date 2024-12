Ana Guiomar tem uma enorme paixão pela cozinha. Este seu 'hobbie' levou-a a criar, em 2015, a página de Instagram 'Mãe, já não tenho sopa', onde partilha receitas de várias iguarias.

Mas há novidades a caminho. A atriz anunciou, esta quinta-feira, 19 de dezembro, que dez anos depois da criação do projeto, este "chega agora com uma imagem renovada mas com o mesmo sabor de sempre."

Mas há mais! "Agora com uma vertente quase 100% em vídeo", assumiu Ana.

É de referir que a página conta com 187 mil seguidores e já partilhou mais de 2000 receitas.

