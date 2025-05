Cara Delevingne conseguiu evitar um encontro com a suposta ex-namorada Paris Jackson, esta sexta-feira, dia 23 de maio, durante a 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

De acordo com o Daily Mail, Cara Delevingne foi vista a sair do Hotel Martinez, onde estava hospedada, depois de ter marcado presença na antestreia de 'Colours of Time', na noite anterior.

Por sua vez, Paris Jackson foi vista a passear na cidade francesa após ter estado na gala da amfAr.

De recordar que foi há cerca de sete anos que Cara Delevingne e Paris Jackson, na altura com 19 anos, aparentemente, viveram um romance.