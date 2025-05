Michelle Keegan foi um dos rostos conhecidos que estiveram presentes no décimo dia do Festival de Cinema de Cannes.

A atriz inglesa, de 37 anos, escolheu para a ocasião um deslumbrante vestido branco sem alças, com corpete e saia justa, que combinou com um chamativo chapéu e sapatos de salto alto abertos.

Michelle Keegan esteve presente no dia da antestreia de 'The Mastermind', esta sexta-feira, dia 23 de maio, e não passou despercebida quando passou pela passadeira vermelha. Veja as fotografias na galeria.

