Michelle Keegan e Mark Wright foram vistos pela primeira vez depois de terem dado as boas-vindas à filha Palma no início do mês.

O casal foi fotografado enquanto passeava por Londres, na quinta-feira, como relata o Daily Mail.

A avó da pequena Palma, e mãe de Michelle Keegan, Jacqueline, também pode ser vista nas imagens que foram divulgadas pela imprensa internacional e que estão também nas redes sociais. Veja abaixo.

