Flávio Furtado lamentou a morte daquela que foi a sua professor quando andava na primária, Tersa Garrão. "Hoje partiu uma das pessoas mais marcantes da minha vida", começou por dizer numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 23 de maio.

"A professora Teresa Garrão, minha professora da escola primária, deixou-nos aos 90 anos. Foi muito mais do que uma educadora - foi um exemplo, uma referência, uma luz que me ajudou a encontrar o caminho que sigo até hoje. A ela devo muito do que sou", acrescentou.

"Obrigado, professora. Que descanse em paz. Um abraço sentido a toda a família", escreveu, por fim, o rosto da TVI.

