As redes sociais continuam a ser 'inundadas' com várias reações sobre o que se está a passar no Afeganistão. Os talibãs tomaram o controlo de Cabul no domingo e são centenas as pessoas que estão desesperadas para sair do país.

Entre mensagens envolvidas em revolta e apelos, várias caras conhecidas não deixaram o assunto ficar esquecido e fizeram questão de dar destaque nas suas páginas.

Ana Guiomar juntou-se a esta onda de mensagens e também comentou as notícias que chegam do Afeganistão.

"Não consigo escrever nada sobre o que se está a passar no Afeganistão. Tudo o que podia escrever me parece pouco... Aquilo que está a acontecer é inimaginável. Dor. Haja o que houver no universo - energia, fé, crença, esperança, amor, religião, justiça - aquelas crianças, aquelas mulheres, aquelas mães, aqueles pais, aqueles homens, aquele povo... O que é isto? O que é este mundo, este século, os direitos humanos, as pessoas, o ser humano... Que horror. Recuso-me a partilhar imagens de guerra", disse na sua página de Instagram.

Recorde-se que entre as mensagens dos famosos a publicação de Nuno Markl é das mais partilhadas. O apresentador e animador das Manhãs da Comercial "traduziu para português a lista de proibições talibãs relativas às mulheres".

Também Carolina Deslandes se destacou com um vídeo onde "explica o que está a acontecer, principalmente para as gerações mais novas que estão um bocado a apanhar do ar e não estão a perceber o que se está a passar". "É da nossa responsabilidade exigir uma intervenção", afirmou a cantora.

