Ana Galvão esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, 1 de fevereiro, onde falou do relacionamento que manteve com Nuno Markl, entre 2009 e 2016, fruto do qual nasceu Pedro, de 13 anos.

A radialista da Renascença garantiu que tem uma ótima relação com o pai do filho. "Adoro o Nuno, damo-nos muito bem", faz saber.

Ainda assim, e apesar de não haver qualquer desentendimento entre ambos, Ana confessou que por causa do filho, por vezes, ainda sente que de alguma forma falhou.

"Há um lado de fracasso quando há um filho. Ainda hoje acho que fez sentido e que era assim que tinha que ser, mas há sempre um lado de falha como mãe", reconhece.

"Há sempre um 'e se'... As coisas seriam mais fáceis na educação, porque estaríamos na mesma casa. É normal. As pessoas preocupam-se demasiado com os filhos. Há uma minúscula sensação que falhei", completa.

