Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa desta quarta-feira, 1 de fevereiro, Ana Galvão, uma das radialistas da rádio Renascença que anima as manhãs dos ouvintes juntamente com Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.

Já no final da conversa, enquanto promovia o espetáculo que 'As Três da Manhã' têm levado a todo o país, Ana acabou por pedir desculpa aos madeirenses, uma vez que não conseguiu subir a palco lá por ter sofrido uma intoxicação alimentar.

"Tive isso, justamente, a cinco minutos de entrar com a Cristina Ferreira no 'A Tua Cara Não Me É Estranha'", lembrou igualmente Manuel, notando que ele próprio passou pela mesma situação.

"Vomitei imenso, chamaram-se os bombeiros, fui para o Hospital da Luz, mas fui em bom. Lembro-me que entrei na ambulância e disse: 'Smoking e sapatos cheios de brilhantes'", recorda, entre risos.

Poderá ver aqui o momento.

