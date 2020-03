Foi em maio de 2017 que Ana Brito e Cunha e Afonso Coruche foram pais do primeiro filho, o pequeno Pedro. Um dia único que a atriz recordou junto dos fãs esta quinta-feira, 19 de março.

Para assinalar o Dia do Pai, a figura pública decidiu 'presentear' os que a seguem no Instagram com uma fotografia nunca antes vista do dia do parto.

"Feliz Dia do Pai, meu amor Afonso Coruche", escreveu na legenda da imagem, que pode ver na publicação abaixo.

