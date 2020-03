Apesar de já ter referido diversas vezes que não voltaria a alimentar polémicas relacionadas com a antiga amiga Maria Vieira, Ana Bola não conseguiu ficar calada ao ver as declarações da atriz sobre a pandemia do novo coronavírus.

"Resolvi partilhar (vai ficar aqui pouco tempo) para não ser só eu a ter um pico de tensão. Nem numa altura destas esta criatura se cala. É, é, é… digam vocês", declarou a atriz ao partilhar nas suas redes sociais um publicação onde Maria Vieira se referia à pandemia.

"A Covid-19 é, de facto, uma ameaça cada vez mais séria e preocupante para a saúde mundial, mas muito mais perigoso, letal e resistente do que a Covid-19 é este ‘víruscravo 74’ que só em Portugal já anda a matar lusitanos há longos 46 anos (...)", podia ler-se na publicação.

Horas mais tarde, Ana Bola eliminou da sua página o texto onde se referia à antiga amiga.

