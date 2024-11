Amy Schumer não tem problemas em ser sincera acerca da sua saúde.

Na quarta-feira, 13 de novembro, a atriz de 43 anos, partilhou uma fotografia espontânea no consultório do ginecologista. Usava uma bata azul e... óculos de sol. Além disso, segurava um tubo de respiração e com os pés nos estribos da marquesa.

Embora a comediante não tenha dado um motivo para a sua visita ao médico, ela publicou a foto nas suas histórias de Instagram e escreveu: "Estou bem. E tu?".

Já no feed principal da mesma rede social, Amy partilhou a fotografia com a legenda: "Estou a adaptar-me bem. E tu?"

