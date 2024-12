Mel Jordão recorreu à sua conta de Instagram para deixar uma mensagem empoderadora neste Natal.

Na biografia da sua conta, pode-se ler "Raising a Feminist [A educar uma feminista]", referindo-se à filha que partilha com o companheiro Diogo Piçarra.

Na publicação que partilhou esta quarta-feira, 18 de dezembro, a influenciadora mostrou sete fotografias suas em frente ao 138 Liberdade Hotel, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Nelas, Mel surge com um conjunto desportivo em preto, com a barriga à mostra, e um casaco de pelo, completando o look com uns óculos de sol.

Na legende, lê-se: "Dear Santa, nevermind. I'll buy my own presents [Querido Pai Natal, não te preocupes. Eu compro os meus próprios presentes]."

Leia Também: "A família vai aumentar?" A resposta de Mel Jordão