Rui Unas tem sido uma presença regular no 'Vale Tudo', programa que ocupa as noites de domingo da SIC, mas não estará hoje, dia 5 de fevereiro, no pequeno ecrã.

Isto porque o ator tem outros projetos em mãos, como explicou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Amuado. Hoje, não há Unas no 'Vale Tudo'... O doutor Eduardo tem que fazer no Teatro Sá da Bandeira, sessão esgotada das 17h do 'Trair e Coçar é Só Começar'", disse.

