Rui Unas concretizou no domingo, 29 de janeiro, um desejo do filho mais novo. Rafael queria estar nas bancadas do programa 'Vale Tudo' para ver o pai, tal como contou o ator e humorista.

"Hoje, o meu filho mais novo esteve na plateia do 'Vale Tudo'. Ele nunca se expressou muito sobre o que faço em TV, é algo que até acho saudável essa, vamos lá, banalização da minha profissão. Mas, há algum tempo que me disse que queria muito, muito assistir", pode ler-se na legenda de uma fotografia captada após o final da emissão em direto.

Terminado o programa, Rui Unas emocionou-se com "os aplausos e palavras" do filho: "'Pai, gostei muito de te ver, tens muito jeito', são o troféu que qualquer progenitor deseja ouvir. Pais compreenderão".

Rui Unas, recorde-se, faz parte do elenco fixo do programa 'Vale Tudo', da SIC, apresentado por João Manzarra.

