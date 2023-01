Rui Unas tem vindo a mudar de hábitos ao longo dos últimos anos em prol de uma vida mais saudável e melhoria do seu bem-estar. Ora, um dos hábitos que adotou, conforme partilhou nas redes sociais, foi tomar banho todos os dias de água fria... mesmo no inverno.

"Tudo começou há aproximadamente um ano, quando nadei numa lagoazinha na Serra da Estrela dia 2 de janeiro. A água estava fria. Muito fria. Desde aí debrucei-me sobre os benefícios da exposição ao frio", conta.

O ator e comediante nota que as evidências científicas de tais benefícios são muitas." Reduz o stress, combate a depressão, aumenta o foco, ajuda na perda de peso, estimula a imunidade, reduz a fadiga e inflamação...", escreve, nomeando alguma delas.

"Todos os dias, depois do espetáculo tomo banho de água fria, todos os dias custa e todos os dias saio sempre contentinho. Este é o ano em que vou criar um sistema que me permitirá mergulhar em água gelada, quem está numa de me acompanhar nisto?", questiona.

