1. Terminar o duche com água gelada refirma a pele

Do ponto de vista dermatológico, a água fria não tem qualquer efeito. No entanto, em termos de circulação sanguínea, a repentina mudança para água fria favorece a circulação e pode ser benéfico para a prevenção de patologias como varizes e celulite. Adicionalmente, a água fria fecha a fibra do cabelo, produzindo um maior brilho.

2. Subir a temperatura da água no inverno é ideal para combater o frio

A água muito quente não só pode secar a pele, privando-a dos seus óleos hidratantes naturais e deixando-a seca e sensível, como também pode danificar os fios de cabelo, deixando-os sem brilho. O ideal é tomar banho com água morna (entre 25ºC e 30ºC) para evitar a secura da pele e ajudar à melhoria da circulação sanguínea.

3. É melhor tomar banho de manhã do que à noite

Não há um benefício associado entre tomar banho de manhã ou à noite. Porém, em 2016, um estudo da Universidade de Harvard afirmou que o banho de manhã desperta a nossa criatividade e à noite diminui o nível de cortisol, ou seja, o nosso stress.

4. Tomar banho com água calcária faz mal à saúde

A água calcária, também denominada água dura, pelos níveis elevados de cálcio e magnésio, não é nociva para a saúde. No entanto, esta água deposita-se nos chuveiros e cria resíduos que os danificam.

5. Tomar um duche gasta a mesma quantidade de água que um banho de imersão

Tudo depende do tempo que se demora a tomar banho e da forma como o faz, o que faz com que o duche nem sempre possa ser a opção mais económica. Claro que será sempre mais económico optar por duches rápidos em vez de um banho de imersão, pois num duche de cinco minutos gasta-se apenas um terço da água que se gastaria num banho de imersão. Este gasto pode ser ainda mais economizado se aderir a torneiras com tecnologia de poupança de água.