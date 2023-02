O amor 'paira no ar'! Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão à espera do primeiro filho de ambos mas, antes da chegada do novo membro da família, o casal decidiu viajar até ao Rio de Janeiro, no Brasil.

De acordo com as imagens partilhadas por ambos nas redes sociais, é possível perceber que os dois estão muito felizes - e cada vez mais rendidos ao bebé que está a caminho.

Numa das fotos divulgadas, Lourenço beija a barriguinha de Kelly, que regista o momento.

"Muito amor por aqui", escreveu a atriz na legenda dessa mesma publicação.

