David Carreira e Carolina Carvalho já tinham destacado no Instagram aquela que foi a primeira saída à noite depois de terem sido pais pela primeira vez, do pequeno Lucas. No entanto, este momento voltou a ficar em destaque.

Isto porque o casal saiu com os amigos Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, e o ator da SIC decidiu também mostrar este encontro aos seus seguidores.

"Amo-vos a todos", escreveu Lourenço Ortigão na legenda de uma fotografia que publicou na rede social.

De recordar que Lourenço Ortigão também se encontra prestes a ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Kelly.

