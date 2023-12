Depois de Catarina Furtado e Dino d'Santiago terem trocado carinhosas mensagens no Instagram, foram muitos os que ficaram a acreditar que tinham uma relação mais 'íntima'. No entanto, a apresentadora fez questão de colocar tudo 'em pratos limpos' quando marcou presença no '5 Para a Meia-Noite' esta quinta-feira, dia 7 de dezembro.

"O Dino não é meu namorado", afirmou. "Gostava de falar sobre o amor. O amor, não só muitas vezes está banalizado, como está pouco cuidado. Portanto, está encaixado em gavetas. Eu amava a Sara Tavares, eu amo o Dino d'Santiago. Mas são amores completamente diferentes do amor que tive pelo meu ex-marido, o João [Reis], e que hei de ter por alguém - porque eu não estou fechada, o meu coração não está fechado", realçou.

"São amores completamente diferentes como é diferença o meu amor pelos meus filhos - esse é o amor mais gigante que consigo ter dentro do meu coração", frisou de seguida. "Porque é que as pessoas encaixam na gaveta e não se podem fazer declarações públicas de amor, mas de um outro tipo de amor?", acrescentou.

Catarina Furtado salientou ainda que Dino d'Santiago "é maravilhosamente casado e tem uma bebé", e são amigos há largos anos.

