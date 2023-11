Dino d'Santiago dedicou na manhã deste domingo uma carinhosa mensagem a Catarina Furtado. Pouco tempo depois, a apresentadora também fez o mesmo.

"Dino d'Santiago acreditas que estava a escrever este post quando a minha filha Beatriz me avisou de que tinhas escrito um, sobre a nossa união?! Esta é uma declaração de sentimentos que agora parece ser uma resposta às tuas palavras", começou por dizer a apresentadora.

"Não é. É o que é: orgulho desmesurado por teres conseguido procurar sempre o que te constrói, mesmo que te desequilibre, tu vais à dor e encontras os caminhos que te permitem aquecer o teu coração e mudares o mundo individual de cada um nós e mais difícil do que isso, mudares efetivamente o nosso mundo", destacou.

"Agitando consciências, alterando mentalidades, repondo a verdade das narrativas, acreditando que é possível, porque o ser humano tem um espaço dentro de si que se for regado, pode ser definitivamente conciliador. Tu acreditas nisso. Eu também. E tu desdobras-te para fazeres a mudança e valorizares cada pessoa que merece o aplauso", acrescentou.

"Nós os dois temos uma história que é mesmo nossa mas que passa cá para fora. As pessoas dizem-me 'o teu Dino é lindo'. Eu deixo (embora saibamos os dois que ninguém é de ninguém) porque me faz bem pensar que essa intimidade de que falas no teu post, é conquista do tempo e dos recantos dos bastidores. Do investimento na entrega da honestidade e dos afetos sem medos", continuou.

"Dino d'Santiago quando um dia te sugeri (com amor) que tentasses não banalizar a palavra amor, tu olhaste-me e disseste que ias pensar porque talvez eu tivesse razão. Não quero ter razão e quando na sexta-feira assisti ao teu maravilhoso concerto, percebi que só pode ser muito difícil para ti, dosear a utilização dessa palavra. E se calhar é isso: existem seres no mundo que são feitos de outra matéria. A matéria que transforma o mundo", escreveu de seguida.

"Acho que os meus olhos a olharem-te denunciam-me. Ps - um pormenor pormaior: a Eva (num seu momento de luzes) fez questão de agradecer aos amigos. Sobrinha de quem é", completou.

