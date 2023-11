Dino D'Santiago recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem a Catarina Furtado, depois de a apresentadora ter assistido, pela primeira vez, a um concerto seu.

Inicialmente, na publicação que fez na rede social, o artista começou por recordar momentos que viveu com Catarina Furtado no início do seu percurso no mundo da música.

"Há 20 anos, foi através de ti que percebi o quão sagrado é o momento em que estamos em cima de um palco. Tremia por todos os lados, ao caminhar por aquela sofisticada passadeira do 'Operação Triunfo', com medo de tropeçar antes mesmo de chegar ao centro daquele que era na altura, o mais desejado lugar para um artista se projetar para o país", lembrou.

"E através da RTP África e Internacional, chegávamos a vários países, que assistiam o programa religiosamente todos os domingos. Duas décadas depois, graças a ti (por mais que o digas que não), passei de concorrente a júri do 'The Voice Portugal', um dos programas mais importantes da televisão portuguesa. O desafio que me custou aceitar primeiramente, mas que com o passar do tempo se revelou uma das experiências mais ricas e vulneráveis que vivi até hoje", destacou.

"Em 2003, tratavas-me por 'puto', e 20 anos passados, tiveste oportunidade de assistir pela primeira vez a um concerto meu, depois de várias tentativas que coincidiam sempre com a tua apertada agenda de trabalho. Foste uma das primeiras pessoas a comprar o bilhete e fizeste questão de levar contigo a tua filha Beatriz", contou.

"Devo confessar-te que talvez tenhas assistido ao concerto onde eu me reencontrei pela primeira vez, nestes 20 anos de carreira. Sem a pressão de ter que provar mais nada a ninguém, e subi ao palco com um único objetivo, ser feliz e celebrar a história da minha família, ali personificada na nossa Eva", disse.

"Quando desci do palco, em direção ao meu camarim, ali estavas tu e a tua filha, esperando-me com um brilho no olhar e sorriso penetrante, que por momentos me levou a 'fugir' porque estava praticamente sem camisa e todo transpirado, e não queria que o nosso abraço fosse interrompido por esse meu estado natural de quem deixou tudo no palco. Mas tu e a tua capacidade de nos desmontar, voltaste a chamar-me 'puto' e envolveste-me num interminável abraço, que é fruto de uma intimidade que nasceu na magia dos bastidores", relatou.

"Antes de partirem, a Beatriz levou-me para um canto e fixou-se no meu olhar, para com um sorriso dizer: 'Dino, tu transformas 'lugares' tristes em felicidade'", contou ainda o artista.

