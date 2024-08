Catarina Furtado decidiu ir desfrutar de uns dias de descanso com os filhos, Maria Beatriz e João, em Moçambique, e publicou no Instagram as primeiras imagens.

"Férias! Só com os meus filhos. Num país que trago no coração, Moçambique onde só vim em trabalho ou com os Príncipes do Nada e com o UNFPA. Os lugares que volto a encontrar, agora para mostrar aos meus filhos. Os abraços inesperados de quem já me conhece há muitos anos, porque falamos a mesma língua. A gastronomia, os cheiros, o artesanato e as pessoas. Sempre as pessoas, com a influência da natureza. E da lua", escreveu na legenda das imagens.

Veja na galeria.

Leia Também: Catarina Furtado dedica carinhosa mensagem a Rita Rocha (ex-The Voice)