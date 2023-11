Foi através da sua página de Instagram que Catarina Furado deixou uma mensagem a "todas as mulheres que são agredidas diariamente por qualquer forma de violência".

Este sábado, dia 25 de novembro, assinalou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as mulheres e a apresentadora não deixou a data passar em branco. "Não nos podemos calar", escreveu junto de um vídeo onde fala do número de mulheres assassinadas desde o início do ano e condena todo o tipo de violência.

Na mensagem, que pode ouvir na galeria, Catarina Furtado também falou das "crianças que assistem e sofrem com a violência doméstica, ficando para sempre marcadas". "Violência é violência e não há desculpa", frisou, por fim.

Leia Também: Catarina Furtado dá os parabéns à enteada: "Batizou-me 'boadrasta'"