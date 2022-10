O príncipe Harry e Meghan Markle posaram para Misan Harriman, seu amigo, no mês passado, durante uma viagem por Manchester, Reino Unido, a propósito do One Young World Summit.

Após o período de luto pela morte da rainha Isabel II, Misan revelou uma série de imagens que captou nos bastidores do evento.

Depois da revelação de tais imagens, Misan voltou a deliciar os fãs do casal ao divulgar mais uma na qual Harry e Meghan surgem apaixonados.

"Um momento feliz com o duque e a duquesa de Sussex", escreveu na legenda.

Eis o momento:

