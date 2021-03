Depois de toda a agitação que chegou com a entrevista que Meghan Markle e o príncipe Harry deram a Oprah Winfrey, a família real britânica divulgou um comunicado onde se mostraram "tristes" com os desafios que os duques enfrentaram nos últimos anos.

Além disso, afirmaram ainda que "as questões levantadas, principalmente as de racismo, são preocupantes e levadas muito a sério". "Serão tratadas pela família em particular", acrescentaram.

Uma resposta que foi comentada pela amiga de longa data de Meghan, Janina Gavankar, que garante que o Palácio de Buckingham estava "bem ciente" do que a duquesa estava a viver.

Gavankar, amiga de Markle há 17 anos, disse que está "grata" pelo palácio ter divulgado um comunicado onde "finalmente reconhece" os desafios que os Sussex passaram como membros da realeza. "Mas, por outro lado, sei que a família e os funcionários estavam bem cientes disso", acrescentou ao programa 'This Morning', esta quarta-feira.

Referindo-se à afirmação do comunicado do palácio de que "as memórias [do que aconteceu] podem variar", Gavankar destacou que há "muitos emails e mensagens de texto" que mostram o contrário.

"E embora as suas lembranças possam variar, as nossas não, porque vivemos isso com eles", realçou.

Questionada sobre se o palácio sabia que Meghan estava "a lutar profundamente", Gavankar admitiu que não sabe todos os detalhes. "Eu não sei quem sabia. Sei que a família e os funcionários sabiam", disse.

