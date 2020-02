Amber Rose tatuou os nomes dos filhos e, para surpresa dos fãs, fê-lo numa parte do corpo de grande destaque: a testa.

Apesar de ainda não ter partilhado a novidade nas suas redes sociais, os fãs deram conta da tatuagem num vídeo publicado no canal de YouTube Cool Kicks.

Bash, alcunha do primogénito Sebastian, de sete anos, e Slash, o nome do filho mais novo, de cinco meses, estão agora eternizados no corpo da artista, como pode ver no vídeo abaixo.

Siga o link

Leia Também: Rebeldia? Filho de Cindy Crawford faz tatuagem na cara