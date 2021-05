Foi com uma fotografia em que aparece junto do falecido companheiro que a celebridade destacou a data no Instagram.

Amanda Kloots viveu um dia agridoce este domingo, 9 de maio. Nos Estados Unidos celebrou-se o Dia da Mãe, data que passou com o filho, o pequeno Elvis Eduardo, que vai completar dois anos em junho. No entanto, esta também foi a primeira vez que viveu este momento especial sem o companheiro e pai do menino, Nick Cordero. Recorde-se que Nick Cordero morreu em julho do ano passado, vítima da Covid-19. O ator tinha na altura 41 anos. No Instagram, Amanda não deixou de recordar o falecido companheiro, tendo publicado uma fotografia que foi captada quando estava grávida do pequeno Elvis. Uma imagem onde aparece na companhia de Nick e que chega ao lado de uma carinhosa e emotiva mensagem. "Estava à procura de uma fotografia do Dia da Mãe. Encontrei esta e pela primeira vez vi esta foto de uma maneira diferente", começou por escrever. Antes de terminar, destacou: "[...] "Ser mãe é o melhor presente que eu podia ter recebido". Veja a publicação na íntegra e todas as reações à mesma. Leia Também: "Encontrei tudo o que sempre procurei quando fui mãe", diz Katy Perry