"Este não era o programa que queríamos fazer, nem hoje nem nunca. Como todos sabem, a Maria João morreu ontem. Como já tantas vezes tem sido dito, a nossa Maria João". Foi com estas palavras que Ana Marques deu início a uma transmissão especial do programa 'Alô Portugal' dedicado à atriz Maria João Abreu, que partiu esta quinta-feira, 13 de maio.

"A nossa Maria João Abreu, que muitas nos visitou, que muitas vezes partilhou emoções com o público, connosco, com os colegas. Por isso mesmo, ao longo da nossa emissão de hoje do 'Alô Portugal' queremos recordá-la com alegria, com sorriso, com a sua humildade, sobretudo com o colinho com que ela sempre nos acolheu", acrescentou de seguida José Figueiras, tendo sido destacadas depois algumas imagens da atriz em vários papéis que interpretou.

O programa seguiu-se precisamente com várias recordações da artista, além das chamadas de telespectadores que também quiseram homenagear Maria João Abreu.

