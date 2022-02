No âmbito do Dia Internacional da Criança com Cancro, celebrado ontem, dia 15 de fevereiro, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, prestaram o seu apoio e reconhecimento à causa da Fundação Juegaterapia, instituição solidária que apoia crianças em tratamento oncológico há mais de 12 anos, dotando-as de ferramentas que promovam a brincadeira, humanizando o ambiente hospitalar.

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng.º Carlos Moedas créditos: Fundação Juegaterapia

A Fundação Juegaterapia, cuja embaixadora em Portugal é Ana Príncipe, lançou uma campanha, que decorreu entre os dias 10 e 15 de fevereiro, onde apelava aos portugueses para adquirirem um dos seus os Baby Pelones (os bonecos solidários) e doá-lo a uma criança hospitalizada no Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa).

Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo créditos: Fundação Juegaterapia

A Fundação Juegaterapia, que trabalha com o lema "a quimioterapia a brincar passa a voar" e é por esta razão que coloca regularmente consolas de videojogos ou outras diversões nas salas de oncologia pediátrica em hospitais de vários países, incluindo Portugal.

Como homenagem a todas as crianças com doenças oncológicas, a Fundação Juegaterapia criou os Baby Pelones, bonecos que se tornaram um símbolo da luta contra o cancro infantil. Os Baby Pelones são inspirados por crianças que lutam contra o cancro e perdem o cabelo devido a tratamentos de quimioterapia.

É por isso que todos eles utilizam um lenço de cabeça, desenhado por celebridades que os apoiam como embaixadores (Disney, Sara Carbonero, Shakira, etc.). Estas bonecos solidários custam 14,95 euros e podem ser adquiridos em Portugal, no El Corte Inglés, Toys "R "Us, Gocco e também online na Amazon, Women`s Secret e Juguetilandia e na loja online da Fundação.

A Farmácia Internacional, localizada na Baixa de Lisboa, também se associou à campanha da Fundação Juegaterapia tendo sido um dos pontos de venda dos Baby Pelones.

A venda dos Baby Pelones são 100% destinadas a financiar projetos que transformam os hospitais em lugares mais divertidos, onde as crianças podem continuar a brincar apesar de estarem hospitalizadas - pois uma criança sorridente enfrenta a doença com uma dose extra de força e positividade.

É por isso que a Fundação desenvolve iniciativas originais, como transformar os telhados dos hospitais em belos jardins exteriores e salas de isolamento em naves espaciais, contribuindo para trazer mais felicidade à vida das crianças que se encontram hospitalizadas.