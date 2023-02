Alicia Silverstone foi um dos nomes mais sonantes de Hollywood na década de 1990. A atriz, de 46 anos, estreou-se em 1993 no filme 'The Crush' tornando-se conhecida dois anos mais tarde, através da trama de sucesso 'As Meninas de Beverly Hills' (no original 'Clueless').

Ainda assim, e apesar de todo o sucesso, Alicia confessou que não se sentia "confortável" com a fama.

"Quando o filme saiu, houve uma grande mudança. Foi muito complicado e não sabia gerir isso: não tinha uma base, as ferramentas certas, não estava preparada para aquilo de nenhuma forma. Não sabia mesmo o que estava a acontecer e não me sentia confortável", confessou em declarações ao The Hollywood Reporter.

"Não estava feliz e o que fiz foi retirar-me um pouco da carreira de atriz e investir mais no ativismo. Fui para África ajudar elefantes e para o Perú. Encontrei a minha paixão na escrita de livros sobre cura e saúde", completou.

Note-se que Alicia não desistiu completamente da carreira de atriz, tendo aceitado convites para alguns filmes já nos anos 2000.

