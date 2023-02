O próximo destino do príncipe Harry e de Meghan Markle? Hollywood. Segundo o jornal britânico Mirror, os duques de Sussex têm tentado promover a sua marca entre as maiores celebridades do mundo.

A publicação conta que o casal ficou "muito entusiasmado" quando foi convidado para estar presente na renovação dos votos de casamento de Ellen DeGeneres e Portia de Rossi.

Uma fonte revelou que Harry e Meghan estão expectantes com as oportunidades que possam surgir dos contactos que têm estabelecido desde que se mudaram para a Califórnia.

"Foi muito especial terem sido convidados para o dia especial da Ellen e da Portia. Estavam super entusiasmados", revela uma fonte.

Importa notar que antes de se casar com Harry, Meghan Markle era atriz, fazendo parte do elenco da série 'Suits'.

