Conforme a imprensa internacional tem vindo a noticiar, o palácio tem tomado várias decisões em prol da vinda do príncipe Harry e de Meghan Markle à coroação do rei Carlos III, contudo, uma das exigências do filho mais novo do monarca não será atendida.

Segundo o The Daily Express, Carlos III não aceitou encontrar-se com Harry pessoalmente, numa reunião privada, antes da grande cerimónia.

Tom Skyes, correspondente real, adianta que um amigo do soberano lhe disse: "O Carlos adora o Harry e quer que ele esteja lá. Mas tem uma coroação para organizar. Ele simplesmente não tem tempo para uma reunião especial com ele".

Ainda de acordo com o Daily Mail, Harry e Meghan Markle continuam indecisos quanto à sua presença no evento, não tendo dado ainda uma resposta definitiva.

