Alicia Keys deu pormenores sobre a sua performance na ‘Party at the Palace’, um dos eventos do Jubileu de Platina.

"Estou a dizer aos rapazes que a rainha pediu as músicas que eu vou cantar", disse num vídeo dos bastidores que partilhou na sua conta de Instagram, onde surge com os filhos. "Eles ficaram do género, 'não podes dizer que não à rainha'", descreveu.

"Não podes dizer que não à rainha. É contra a lei aqui", brincou o filho Egypt, de 11 anos.

Note-se que a rainha não assistiu presencialmente ao concerto devido aos seus problemas de mobilidade. Contudo, a família real esteve representada através do príncipe George, da princesa Charlotte e dos pais, Kate Middleton e príncipe William.

Veja o vídeo:

