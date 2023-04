Foi através da sua página de Instagram que Alice Alves mostrou imagens da noite bem passada com a amiga Mónica Jardim.

Juntas foram jantar ao restaurante onde trabalha o companheiro de Alice, o chef Carlos Duarte Afonso.

Ao mostrar as imagens deste momento, Alice Alves disse: "Filha, a mãe saiu… Foi jantar ao Oitto restaurante com a tia Mó [Mónica Jardim]. E ainda bem que fomos, está lá o melhor chef do mundo que por acaso é teu pai, Carlos Duarte Afonso". Veja as fotografias da galeria.

De recordar que a apresentadora é mãe da pequena Benedita, que nasceu em outubro do ano passado, fruto da relação com o chef Carlos Afonso.

