Alice Alves, que é asmática, está infetada com COVID-19. A doença crónica obriga a repórter e apresentadora a ter cuidados redobrados no quotidiano mas, ainda assim, é uma das muitas figuras públicas a sentir na pele as consequências do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. "Estou em casa isolada há vários dias, a lutar contra o raio do vírus que insiste em me dar dores de cabeça, dores de corpo e muito sono. Ele é chato, mas não se preocupem que eu sou mais", lamentou a colaboradora da TVI nas redes sociais.

Em abril, durante a primeira vaga da doença, quando foi convidada para ir ao programa de televisão "Você na TV!", apresentado por Manuel Luís Goucha, Alice Alves exigiu ser ela a maquilhar-se para não ter de contactar com nenhuma maquilhadora. "Sofro de asma. Há muitos anos que não tenho uma crise, mas tenho tido muitos cuidados", revelou na altura. "Felizmente, tenho andado bem. Tomo a minha medicação à mesma, é a mesma que me foi prescrita há já alguns anos", esclareceu ainda a apresentadora.