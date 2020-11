O melhor DJ do mundo tem 53 anos e é (novamente) David Guetta. De acordo com uma votação online promovida pela revista britânica DJ Mag, o compositor e produtor discográfico francês de ascendência marroquina é o preferido dos cibernautas globais, que também votaram massivamente em Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin van Burren. Steve Aoki ocupa o nono lugar, Skrillex o décimo-quinto, Calvin Harris o décimo-oitavo e Kygo o vigésimo-oitavo. Diplo surge em trigésimo-sétimo lugar.

""Estou muito feliz por ter ganho o [primeiro lugar no] top 100 da DJ Mag e [um prémio n]os [prémios] MTV Europe Music Awards 2020 mas a melhor notícia seria esta [a descoberta da vacina para a COVID-19]. Faríamos, em 2021, a melhor festa de todos os tempos", reagiu David Guetta nas redes sociais, na legenda de uma publicação que mostra um excerto da notícia que revela que a vacina que a empresa farmacêutica americana Pfizer está a desenvolver apresentou uma taxa de eficácia acima dos 90%.