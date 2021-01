Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, assinalou no Instagram o regresso ao trabalho, depois de ter estado internado no hospital por cauda do cancro no pescoço.

"Chega de hospital e vamos trabalhar. Vamos que vamos que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo já", disse o empresário brasileiro, citado pela revista Quem.

Recorde-se que foi em novembro do ano passado que o marido de Ana Hickmann revelou que esta a lutar contra o cancro. Batalha que faz questão que os seguidores da sua página de Instagram acompanhem de perto.

