Alexandra Lencastre aproveitou os últimos dias para desfrutar de uns merecidos dias de descanso. A atriz, de 55 anos, encontra-se em Sesimbra.

"A aproveitar o mar maravilhoso de Sesimbra com o serviço fantástico do Sesimbra Hotel Spa", revela ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma imagem captada durante esta 'escapadinha'.

Ora veja:

Leia Também: Rainha Letizia falta ao funeral da avó paterna