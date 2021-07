María del Carmen Álvarez del Valle, conhecida como Menchu, foi enterrada esta quarta-feira, dia 28, depois de uma cerimónia íntima realizada na sua terra natal, nas Astúrias, tal como era seu desejo.

Foi uma cerimónia curta e muito simples com a presença de uma dezena de pessoas, mas com uma ausência notada. A rainha Letizia faltou ao funeral da avó, tal como o seu marido, rei Felipe, que se encontra no Peru para assistir à tomada de posse do novo presidente.

Entre os presentes destacaram-se os filhos da radialista, que perdeu a vida aos 93 anos, Henar e Jesús Ortiz - pai de Letizia.

Leia Também: Letizia de luto. Morreu a avó da rainha de Espanha