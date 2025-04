Esperava-se que a rainha Letizia seguisse às risca o protocolo em relação ao visual que usaria no funeral do Papa Francisco e tal verificou-se.

Para as cerimónias fúnebres, que hoje acontecem no Vaticano, a monarca elegeu um vestido preto muito discreto, abaixo do joelho, prescindindo ao máximo dos acessórios.

O protocolo do Vaticano recomenda que as mulheres cubram a cabeça com um véu, contudo, a soberana dispensou este acessório.

O que se destacou foi o alfinete de peito, que pertencia à rainha Vitória Eugénia, mulher de Afonso XIII. A peça circular de ouro inclui diamantes e pérolas.

