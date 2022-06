Tem na moda uma das maiores paixões, desde muito cedo. Depois de participar no prestigiado concurso Elite Model Look no Brasil, foi capa da edição brasileira da revista Elle e, pouco depois, já brilhava num anúncio da marca de vestuário norte-americana Guess. Seguir-se-iam campanhas publicitárias e desfiles para etiquetas e criadores como Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Giorgio Armani, Marc Jacobs, Gucci, Ralph Lauren, Hugo Boss, Christian Dior, Prada e Victoria's Secret.

Descendente de emigrantes italianos e polacos, Alessandra Ambrosio, manequim, designer de moda, empresária e atriz brasileira, foi eleita, em 2005, a mulher mais sexy do mundo. Aos 41 anos, continua a ser uma das modelos internacionais mais requisitadas. Em entrevista exclusiva ao Broader/SAPO Lifestyle, a embaixadora global da nova gama de cafés da Nespresso inspirada no Brasil fala de beleza e de sensualidade, dos projetos profissionais que tem e da vontade de vir a Portugal.

Iniciou-se na moda muito cedo. Tinha 12 anos quando aprendeu a desfilar e, aos 15, dava os primeiros passos nas passarelas. Em criança, já ambicionava ser modelo ou, quando era pequena, queria ser outra coisa quando fosse grande?

Como todas as crianças, eu queria ser muitas coisas, mas a moda sempre foi uma das minhas maiores paixões. Lembro-me de passar muito tempo com minha madrinha, que era costureira, na nossa cidade [Erechim no Rio Grande do Sul] e de aproveitar as sobras de tecido dos cortes para as minhas bonecas...

A moda mudou muito desde que iniciou a sua carreira de modelo. Como é que vê a evolução da estética e até do próprio mercado no decurso das últimas décadas?

Sinto que a moda evoluiu e se tornou mais inclusiva, procurando maneiras de ser sustentável e, embora sinta que ainda há mais melhorias a serem feitas, acredito que estamos a caminho da direção certa.

A par da moda, também participou nalguns filmes e séries de televisão e até numa telenovela. A representação foi apenas mais uma experiência ou também é uma paixão que pretende continuar a aprofundar futuramente?

Serei sempre modelo mas tive experiências incríveis nos diferentes projetos de representação que fiz e estou aberta a novas oportunidades. É sempre bom desafiarmo-nos com projetos diferentes, porque nos ajudam sempre a crescer e a aprender.

Em 2004, lançou a sua linha de moda de praia, a Alessandra Ambrosio by Sais. Foi uma experiência única ou tem planos para lançar mais coleções de moda em parceria com esta ou com outras marcas?

Isso já foi há tanto tempo... Desde então, lancei muitos projetos diferentes, incluindo a minha própria linha de moda de praia Gal Floripa, juntamente com a minha irmã e a minha melhor amiga. No final deste mês, lançarei também uma colaboração exclusiva em parceria com a marca PatBo.

Em 2005, foi eleita a mulher mais sexy do mundo. Passados todos estes anos, muitos dos seus admiradores continuam a considerá-la a mulher mais sensual do mundo atualmente. Continua a sentir-se essa mulher sexy ou receia os efeitos que a passagem do tempo terá forçosamente na sua imagem?

Eu sinto que a beleza e a sensualidade estão nos olhos de quem as vê. Todos nós temos diferentes definições do que é ser sexy. Para mim, que sempre fui uma pessoa confiante, isso é ser sexy...

É mais uma celebridade a associar a sua imagem à da Nespresso, depois de nomes como George Clooney, Matt Damon, Penélope Cruz e Natalie Dormer. Ficou surpreendida quando recebeu o convite para ser a embaixadora do novo lançamento da marca inspirado no Brasil?

O verão da Nespresso, este ano, é totalmente inspirado nas brazilian vibes, as vibrações brasileiras, rituais edificantes que refletem uma mente positiva. Assim, a minha associação a esta campanha foi algo de muito natural. Sou uma grande defensora do bem-estar e uma grande amante de café. Por isso, sinto-me lisonjeada e estou muito animada com esta colaboração.

Os brasileiros são grandes produtores e consumidores de café. Também é o seu caso? Como é que gosta mais dele?

É um orgulho saber que o meu país, a minha terra natal, é conhecido por ser um dos maiores produtores de café do mundo. E, claro, eu adoro café! Todas as manhãs, quando acordo, tomo logo o meu café. É aquele momento que tenho para mim antes de começar os meus dias agitados.

De manhã, costumo tomar um café expresso com pouco açúcar e, à tarde, principalmente naqueles dias quentes de verão, tomo um café com gelo com bebida de aveia ou de amêndoa. Também sou uma grande fã do café Tropical Coconut Over Ice da Nespresso. É uma edição limitada perfeita para o verão e tem um sabor simplesmente divino.

Como é que foi desenhar duas canecas para a marca? Foi a primeira experiência do género?

Eu sou completamente a favor de uma mentalidade positiva na vida. O meu mantra pessoal é #foreveronvacation [#sempredeférias] e tento viver a minha vida desta forma. Também me identifico muito com os dois mantras que escolhemos para as minhas canecas de edição limitada com a Nespresso. "Brew, breathe, bloom" é sobre sermos a melhor versão de nós mesmos. "Inhale, exhale, enjoy" é um lembrete para fazermos uma pausa, respirarmos e abraçarmos o momento.

Conhece Portugal? Se sim, quais são as primeiras coisas que lhe vêm à cabeça quando se lembra do país? Se não, é um dos países que gostaria de visitar? Porquê?

Não tive muitas oportunidades de visitar Portugal mas espero mudar isso em breve. Tenho a certeza de que Portugal tem um idioma lindo! [faz uma pausa e sorri] E ouvi dizer que a comida é fantástica...

Nesta fase da sua carreira, o que é que ainda ambiciona? Que planos profissionais e até mesmo pessoais é que pretende concretizar nos próximos meses?

Neste momento da minha carreira, pretendo trabalhar com marcas, como a Nespresso, que se alinham com a minha visão pessoal e que querem fazer a diferença no mundo. Consegui concretizar muitos dos meus objetivos mas a minha maior ambição e a minha prioridade número um é ser mãe e ter uma vida feliz e realizada.